Москва, 20 июня, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Минюст Российской Федерации в течение трех месяцев обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего «дискриминационным» российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Об этом говорится в заявлении министерства, которое обнародовано на официальном сайте.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

«Минюст РФ выражает несогласие с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место конвенционных нарушениях, — говорится в сообщении. — И исходит из того, что положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), территориально расположенный в Страсбурге, назвал неправомерным закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

Согласно решению суда, действующий в РФ закон, нарушает право на свободу самовыражения и является дискриминационным.

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