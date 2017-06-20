Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Ограничения дорожного движения, введенные в центре Санкт-Петербурга в преддверии праздника выпускников «Алые паруса», спровоцировали крупные заторы. Об этом 20 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Алые паруса

Затор длиной 3,6 км образовался в сторону центра в направлении с Петроградской стороны. Прекратилось движение на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади, одноименном мосту, Садовой улице, а также на Невском проспекте в сторону Дворцового моста.

От проспекта Чернышевского до Дворцового моста наблюдается пробка длиной 3,1 км, парализованы три набережные: Воскресенская, Кутузова и Дворцовая.

Чтобы добраться от площади Льва Толстого до Инженерной улицы, потребуется по меньшей мере 45 минут. Скорость движения автомобилей, по данным сервиса, не более 5−7 км в час.

Подготовительные мероприятия совпали с проведением в Северной столице Кубка конфедераций-2017. Праздник «Алые паруса» состоится в Петербурге в ночь на 24 июня.