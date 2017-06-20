Нижний Тагил, Свердловская область, 20 июня, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Опытно-войсковая эксплуатация новейшего российского танка Т-14 «Армата» начнется в 2019 году, заявил 20 июня российский Дмитрий Рогозин в ходе совещания на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, Свердловская область).

Kremlin.ru Танк «Армата» на параде

«Я надеюсь, что «Уралвагонзавод» подтвердит, что 2019 год — это начало уже опытно-войсковой эксплуатации «Арматы», — сказал он.

Рогозин пояснил, что в 2019 году, как ожидается, «Армата» начнет поступать на военные полигоны. После этого техника поступит в серийное производство.

Напомним, «Армата» является единственным в мире представителем третьего послевоенного поколения боевых танков. Машина оснащена необитаемой башней, изолированной бронекапсулой для экипажа, новейшими комплексами активной защиты, включающими в себя радиолокаторы, ИК-сенсоры, ультрафиолетовые пеленгаторы, датчики лазерного облучения танка и т.п.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня Рогозин заявил, что серийное производство и поставки «Арматы» начнутся в 2018 году — после завершения войсковых испытаний.

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