Солнечногорск, Московская область, 20 июня, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области заложен первый камень в основание завода по производству автомобилей Mercedes-Benz, сообщили в облправительстве.

DarkoStojanovic Mercedes-Benz

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок, Маркус Шэфер и посол Федеративной Республики Германия в России Рюдигер фон Фриа.

Строительство нового завода начнется с лакокрасочного цеха. Это наиболее сложный объект с дорогостоящим оборудованием.

Технический запуск завода ожидается в конце 2018 года, в начале 2019 года с конвейера предприятия должны выйти первые автомобили.

Компания планируют начать производство с седанов Е-класса. Затем постепенно будет налажен выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.

Концерн Daimler гарантирует инвестиции свыше 250 млн евро. Руководство концерна Daimler планирует, что проектная мощность завода составит более чем 25−30 тысяч автомобилей в год.

Как ранее отмечал Воробьев, благодаря строительству и запуску производства немецкого автогиганта на территории Московской области будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. В дальнейшем в Подмосковье начнется подготовка высококвалифицированных кадров для работы на заводе. В настоящее время власти региона занимаются адаптированием профессионального училища и колледжа, направленным на обучение учащихся работе с робототехникой.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Московской области подписали инвестиционный контракт по строительству на территории региона завода Mercedes-Benz в феврале 2017 года. На заводе, который станет первым в России предприятием Mercedes-Benz.