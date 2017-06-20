Вашингтон, 20 июня, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Озвучена дата выхода первого эпизода сериала «Star Trek: Discovery», многосерийный фильм начнут показывать уже осенью 2017 года, об этом 19 июня сообщил портал Variety.

CBS.com Star Trek: Discovery, постер

Сообщается, что первая серия будет показана в эфире телеканала CBS 24 сентября в 8:30 вечера, однако, время её выхода в эфир может быть сдвинуто из-за того, что в то же время будут проходить футбольный матч NFL. Также на время выхода первого эпизода может оказать влияние передача «60 минут», которая должна выходить в эфир примерно в это же время.

Новые эпизоды будут выходить на CBS All Access каждое воскресенье. Всего в сериале будет 15 эпизодов, первые восемь из них будут показаны в период с 24 сентября по 5 ноября 2017 года. Затем показ сериала приостановится и возобновиться он только в январе 2018 года.

Напомним, первоначально планировалось, что «Star Trek: Discovery» начнут показывать на CBS All Access еще в январе 2017 года, но премьера ожидаемого сериала не раз откладывалась.

По информации издания у создателей возникли трудности с подбором актеров и закулисным процессом, также одной из проблем стал Брайан Фуллер, который в итоге вынужден был покинуть режиссерское кресло.

Ранее Исполнительный директор Си-Би-Эс Лесли Мунвс сказал — он уверен в том, что сериала будет снят на высшем уровне и задержка его выхода связана с необходимостью осуществления большой работы на этапе постпроизводства.