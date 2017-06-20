Москва, 20 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Так, ведомство предлагает увеличить число нерабочих дней в марте и мае — за счет январских каникул. Согласно проекту, 6 и 7 января (суббота и воскресенье) могут перенести на 9 марта и 2 мая. Кроме того, планируется «передвинуть» дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Rosmintrud.ru Министерство труда и социальной защиты

Таким образом, в случае одобрения представленного плана, граждане страны будут отдыхать в следующем году с 30 декабря текущего года по 8 января 2018-го (новогодние и рождественские каникулы), с 23 по 25 февраля — отдых в честь празднования Дня защитника Отечества.

Кроме того, в честь Международного женского дня предлагается отдыхать с 8 по 11 марта. Праздник весны и труда будут праздновать с 29 апреля по 2 мая, а 9 мая граждане РФ отметят День Победы. С 10 по 12 июня — нерабочие дни в честь Дня России, а с 3 по 5 ноября выходные в честь Дня народного единства.

Отмечается, что цель этих переносов — рационально спланировать рабочее время и создать жителям страны условия для полноценного отдыха.