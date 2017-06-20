Москва, 20 июня, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В первом квартале 2017 года в Россию прибыло на 26,8% мигрантов меньше, чем за тот же период 2016 года. Такие данные приводит Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишут 20 июня «Известия».

Focus.kg Трудовые мигранты

Мнения экспертов по поводу того, считать ли это явление тенденцией, разделились. Одни связывают сокращение числа мигрантов с новогодними праздниками, другие отмечают, что что праздники были и в прошлом году, однако мигрантов было больше.

«Данные по кварталам из года в год меняются. Часто миграционный прирост во II—IV кварталах превосходит показатели первого», — пояснили в РАНХиГС.

По данным Росстата, в период с января по март 2017 года в Россию прибыли 122,3 тыс. мигрантов, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. При этом количество уехавших составило 8,3 тыс. человек.

Отмечается также, что в текущем году миграционный прирост граждан Украины сократился на 40% по сравнению с 2016 годом. До 2014 года больше всего мигрантов прибывало в РФ из Узбекистана, однако сегодня его обгоняют Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В целом в 2016 году приток мигрантов в Россию составил 4,706 млн человек, а отток — 4,444 млн. таким образом, миграционный прирост составил почти 262 тыс. человек.