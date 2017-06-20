Ярославль, 20 июня, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Не помогая социально ориентированным НКО, нельзя говорить о развитии гражданского общества. Развитие гражданского общества — одна из главных задач партии «Единой России». Об этом сегодня, 20 июня, заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной думы РФ Евгений Ревенко по итогам дискуссионной площадки «Продвижение социальных инициатив» на XV Гражданском форуме в Ярославле.

Yarregion.ru XV Гражданский форум Ярославской области

«На этой площадке «Продвижение социальных инициатив» состоялась полезная дискуссия. В рамках XV Гражданского форума прозвучало несколько конкретных инициатив о том, как взаимодействовать со средствами массовой информации, как НКО больше привлекать больше средств и заинтересовывать бизнес, как таким организациям заинтересовывать власть, чтобы она помогала», — рассказал Ревенко.

В частности, на площадке было предложено включить критерии оценки эффективности деятельности региональных органов власти, в том числе взаимодействие с социально ориентированными НКО. Актуальность данной инициативе участники дискуссии объяснили тем, что чиновники должны быть заинтересованы развивать НКО, а для этого нужны конкретные показатели.

Еще одна инициатива — это организовать конкурс для региональных журналистов на лучший материал по освещению социально значимых проектов. «Не только официально зарегистрированных, но и просто организаций, активных граждан, которые помогают людям», — пояснил депутат.

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Александр Грибов в свою очередь добавил, что эксперты, собравшиеся на дискуссионной площадке, приехали с разных уголков страны и Ярославской области.

«Есть случаи, когда в районе живет 6 тысяч человек, но там несколько массовых общественных инициатив, которые вовлекают всех жителей этого района. Причем инициативы абсолютно разные. Например, по благотворительности, помощи социально-незащищенным группам населения, развитию спорта, культуры и туризма», — сказал Грибов.

Среди таких проектов можно выделить «Бегом по золотому кольцу», который направлен на развитие массового спорта, любительского спорта. «Бегом по золотому кольцу» — это проект, который изначально вышел с концепцией, которая была принята и властью, и людьми. В рамках него организован прием норм ГТО, специальные забеги для инвалидов, возможность сдать зачеты и нормативы школьникам и другие», — отметил его автор Андрей Кричмара.

Благотворительная акция «Белый цветок», о деятельности которой рассказала заместитель главы администрации Брейтовского района Елена Мынова, — пример того, как реализуется социально значимая деятельность в отдаленных районах. Цель акции — помощь людям, проживающим в районе и попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Сейчас в проекте участвуют социально-реалибитационные центры, депутаты, активные граждане, то есть абсолютно все люди, которые неравнодушны», — добавила Мынова.

В ходе дискуссии также подняла тему распределения федеральных грантов и призвала серьезно подойти к этому вопросу руководитель Ярославского областного отделения благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева. По ее словам, если вопрос распределения федеральных грантов выйдет на региональный уровень, то есть риск необъективного распределения грантов или распределения их фондам однодневкам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, XV Гражданский форум Ярославской области в 2017 году организован при участии «Единой России». Форум проходит в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественный организаций Ярославской области, депутаты Государственной думы РФ, координаторы партийных проектов, а также представители Министерства труда и социального развития и другие.

По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.

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