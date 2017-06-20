Москва, 20 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Курс Москвы на укрепление партнерских отношений России и Киргизии будет продолжен после ухода Алмазбека Атамбаева с президентского поста, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 20 июня с главой Киргизии.

Kremlin.ru Встреча Вадимира Путина с Президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым

«Хочу выразить надежду, что все, что заложено вами во время вашего президентства, которое завершается в ближайшее время, будет продолжено, и мы будем идти по пути укрепления двусторонних связей и ситуации в регионе в целом», — заявил Путин.

Атамбаев в свою очередь отметил, что Бишкек всегда чувствовал поддержку со стороны России.

Напомним, на 19 ноября 2017 года в Киргизии запланированы президентские выборы. Атамбаев, в соответствии с киргизским законодательством, не имеет права претендовать на должность главы государства.

О намерении принять участие в выборах заявили четыре кандидата: бывший премьер-министр, глава партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, бывший министр по чрезвычайным ситуациям, председатель партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, бывший премьер-министр, глава фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов и глава партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

В конце марта Атамбаев заявил, что намерен остаться в политике, но при этом не будет претендовать ни на пост премьер-министра, ни на должность спикера парламента Киргизии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 20 июня состоятся переговоры Путина и Атамбаева. У глав государств запланирована официальная встреча и неформальный ужин.