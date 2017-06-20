Москва, 20 июня, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Проект данной военной драмы режиссер представил в министерство культуры РФ. Известно, что главную роль в картине исполнит Алексей Гуськов.

Военный журналист Великой Отечественной войны

По словам самого Сокурова, фильм будет рассказывать о человеке, который, несмотря на выпавшие на его долю испытания, сумеет сохранить в себе доброту.

Евгений Сокуров известен, прежде всего, в качестве каскадера и постановщика трюков, в 2013 году он выпустил военную драму «Цель вижу», посвященной событиям Великой отечественной войны.

Напомним, в 2014 году в результате военного переворота на Украине к власти пришли националисты. Впоследствии они начали так называемую Антитеррористическую операцию против жителей юго-востока Украины и Донбасса, отказавшихся принять неконституционный переворот.

Местные жители начали организовывать отряды ополчения, которые выступили против пришедших на их землю карателей из националистических батальонов и ВС Украины. В 2014 году Луганской и Донецкой Народным Республикам удалось отбить их наступление. Результатом военного столкновения стало заключение 5 сентября 2014 года Минских соглашений о прекращении огня.