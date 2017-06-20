Мадрид, 20 июня, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо обвиняется в неуплате налогов, сообщает 20 июня Reuters.

Aleksandr Osipov Жозе Моуриньо

По утверждению прокуратуры, Моуриньо не платил налоги в 2011 и 2012 годах, когда возглавлял испанский клуб «Реал Мадрид».

Налоговые органы Испании подали иск на Моуриньо в размере $3,7 млн, прокуратура, в свою очередь, передала иск в районный суд.

Напомним, футболист клуба «Реал Мадрид» Криштиано Роналду также обвиняется в неуплате налогов. За период с 2011 по 2014 год, португальский футболись не заплатил налогов на сумму в €14,7 млн.

Жозе Моуриньо — известный футболист и футбольный тренер, по мнению некоторых специалистов, является величайшим тренером в современном футболе.

В качестве главного тренера возглавлял такие футбольные клубы как «Бенфика», «Порту», «Челси», «Реал Мадрид» в настоящее время возглавляет «Манчестер Юнайтед».