Боровск, Калужская область, 20 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Памятник жертвам политических репрессий в Боровске Калужской области должны установить в 2017 году. Такое поручение дал местным властям губернатор Анатолий Артамонов в ответ на обращение местных жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pravmir.ru Эскиз одного из памятников жертвам Гулага, предлагаемый боровским художником Владимиром Овичнниковым.

Артамонов напомнил, что аналогичный памятник уже давно установлен в Калуге, средства на него собрали жители областного центра.

«Памятник особенно ценен тогда, когда в его создание внесли свою лепту простые люди», — считает губернатор.

Глава региона поручил руководству Боровского района не откладывать решение вопроса и установить монумент уже в 2017 году.

Как пояснил глава районной администрации Илья Веселов, сейчас идет согласование вопроса с градостроительным советом, депутатами и общественностью, готовится документация для проведения открытого конкурса на внешний облик мемориала, объявлен сбор средств на его создание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, портреты жителей калужского Боровска, погибших в годы политических репрессий, изобразил на соседском заборе местный живописец Владимир Овчинников. Пожилой художник написал 18 портретов земляков, арестованных в 1937—1938 годы.

Своеобразную инсталляцию художник сопроводил надписью «По ком звонят боровские колокола…». Установки в районном центре мемориала боровчанам — жертвам политических репрессий Овчинников добивался несколько лет. Также он предложил властям построить часовню на месте расстрела участников крестьянского антисоветского восстания 1918 года, но получил отказ.