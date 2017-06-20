Решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды ангажировано — Слуцкий
Москва, 20 июня, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды политически мотивированное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Это не первая ситуация за годы нашего членства в Совете Европы, когда ЕСПЧ принимает прямо говоря политически мотивированные решения в отношении России. Этот вердикт из того же разряда. Все это говорит об ангажированности Страсбургского суда», — сказал он.
По его мнению, остается только сожалеть, что судебное пространство Совета Европы политизируется, а ЕСПЧ используется как инструмент искусственного очернения России.
«Мы неоднократно разъясняли свою позицию и готовы делать это и сейчас. Россия против навязывания чуждых ей семейных ценностей и не позволит калечить умы подрастающего поколения», — заключил он.
Европейский суд по правам человека вынес 20 июня решение по делу «Баев и другие против России», в котором истцы оспаривали правомерность принятых в РФ законов о запрещении в стране пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
ЕСПЧ подчеркнул, что считает решение России нарушающими положения статьей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение суда принято шестью голосами судей против одного.
Минюст РФ намерен обжаловать решение ЕСПЧ.