Москва, 20 июня, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Решение ЕСПЧ о законе о запрете гей-пропаганды политически мотивированное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

«Это не первая ситуация за годы нашего членства в Совете Европы, когда ЕСПЧ принимает прямо говоря политически мотивированные решения в отношении России. Этот вердикт из того же разряда. Все это говорит об ангажированности Страсбургского суда», — сказал он.

По его мнению, остается только сожалеть, что судебное пространство Совета Европы политизируется, а ЕСПЧ используется как инструмент искусственного очернения России.

«Мы неоднократно разъясняли свою позицию и готовы делать это и сейчас. Россия против навязывания чуждых ей семейных ценностей и не позволит калечить умы подрастающего поколения», — заключил он.

Европейский суд по правам человека вынес 20 июня решение по делу «Баев и другие против России», в котором истцы оспаривали правомерность принятых в РФ законов о запрещении в стране пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

ЕСПЧ подчеркнул, что считает решение России нарушающими положения статьей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение суда принято шестью голосами судей против одного.

Минюст РФ намерен обжаловать решение ЕСПЧ.