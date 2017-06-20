Москва, 20 июня, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Российские ученые получили химический состав биотоплива, изготавливаемого из одноклеточных водорослей. Материал об этом опубликован в журнале European Journal of Mass Spectrometry.

Биотопливо

По словам ученых, водоросли превращают в биотопливо, нагревая их до температуры в 300 градусов Цельсия. При этом получившаяся масса одновременно сжимается до очень высоких давлений.

В результате этого процесса происходит разделение биомассы на две части: жидкое топливо и густую смолу, определить состав которых было сложно из-за того, что содержания в них многих отдельных веществ.

Для определения состава получившихся смесей ученые предварительно вымочили их в парах «тяжелой воды» и щелочей. Молекулы, содержащие дейтерий, имеют спектр, отличающийся от молекул обычной воды. Это позволяет раскрыть формулы всех компонентов биотоплива.

Полученное вещество, по словам ученых, состоит из соединений, которые по своей структуре и формуле похожи на некоторые органические красители. Данное вещество напоминает зеленку.

В дальнейшем ученые планируют улучшить свойства биотоплива, чтобы оно смогло заменить углеводороды.