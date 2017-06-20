Москва, 20 июня, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Необходимо срочно решить проблемы с утилизацией энергосберегающих ламп, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») на круглом столе с победителями московской экологической акции «Сделано вместе» 20 июня. Парламентарий отметил, что из-за потенциальной опасности энергосберегающие лампы требуют особого подхода после окончания срока эксплуатации.

AAT Геннадий Онищенко

«Мы подвергли квартиры риску, но сэкономили электричество», — заявил Онищенко.

Он подчеркнул, что необходимо срочно решать проблемы сбора отхода энергосберегающих ламп, так как обычных ламп накаливания в перспективе в стране не останется.

«Они экономные, но с ними возникла проблема. Когда она перегорает, нужно её утилизировать строже, чем батарейку. Скоро обычные лампочки перестанут завозить в нашу страну и производить в нашей стране», — отметил Онищенко.

Он также отметил, что любой экологический проект необходимо оценивать и с точки зрения затрат на производство. В частности, в вопросе создания саморазрушающейся упаковки для продуктов питания.

«Нужно думать о бюджете, о жителе. Он скажет, зачем мне эта этикетка, если колбаса подорожала на 3−5%. Ведь мы все считаем деньги», — отметил Онищенко.

Напомним, за время проведения акция «Сделаем вместе!» получила статус общероссийского экологического движения и объединила 2 млн человек по всей стране. В Москве прошло более 3,5 тысяч уроков экологического просвещения, слушателями которых стали более 234 тысяч учеников.