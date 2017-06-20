Чебоксары, 20 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы города назначен один из её заместителей Николай Владимиров: за исключением одного голоса «против», остальные голоса депутатов были «за».

Сap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев и глава Чебоксар Ирина Клементьева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирина Клементьева, генеральный директор ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед», занимающая должность главы города Чебоксары на неосвобождённой основе чуть более полугода, собрала целый букет уголовных дел.

В мае СУ СКР по Чувашии на Клементьеву было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — 2 эпизода). 16 июня стало известно о возбуждении ещё двух уголовных дел на основании материалов УФСБ по Чувашии: Ирину Клементьеву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). 16 июня она была арестована и помещена под домашний арест.

Один из эпизодов касается здания водолечебницы, которое, по данным следствия, было построено без получения необходимых разрешений на земельном участке по улице Волкова и фактически приобретено в собственность страховой компанией «Чувашия-Мед» в соответствии с договором купли-продажи. По версии следствия, в 2013 году путем раздела участка она незаконно поставила на кадастровый учёт участок площадью 1 777 кв. метров без учета фактического наличия на нём здания водолечебницы.

«Затем заключила с подставным лицом, которое действовало в интересах её супруга, договор продажи «нового» земельного участка, предоставив в регистрационную службу ложные сведения об отсутствии на нем строений. Тем самым она фактически произвела безвозмездное отчуждение вышеуказанного объекта строительства в пользу своего супруга», — считают в СКР по Чувашии. Ущерб, нанесённый страховой компании, оценён в 1 млн рублей.

Следствие также полагает, что в декабре 2013 года Клементьева умышленно скрыла от совета директоров «Чувашии-Мед» «личную заинтересованность» и самостоятельно заключила с фирмой, единственным учредителем и генеральным директором которой является её супруг, договор о выделении более 1 млн рублей на покупку медицинского аппарата.

Кроме того, следствие считает, что от имени страховой компании она передала в аренду на 10 лет коммерческой организации, учредителем и директором которой является её муж, часть нежилого помещения за 80 тыс. рублей при рыночной его стоимости не менее 132 тыс. рублей. Согласно материалам дела, подозреваемая от имени возглавляемой организации продала матери одной из сотрудниц земельный участок «по явно заниженной стоимости в размере 1,5 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 4,4 млн рублей».

Оба объекта недвижимости находятся на территории Чебоксар. По данным следствия, в результате страховой компании был причинен материальный ущерб на 5 млн рублей, а город Чебоксары недополучил доходы в бюджет по дивидендам в размере не менее 20% чистой прибыли страховой компании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовная история Ирины Клементьевой начиналась со скандала в системе обязательного медицинского страхования и обычной школы в центре города, где фирма супруга пыталась арендовать помещения и даже сделала ремонт. По масштабу действа этот скандал затмевал историю 20-летней давности, когда всё руководство фонда ОМС пошло под суд: в центре внимания оказалась гендиректор страховой компании «Чувашия-Мед» Ирина Клементьева, занявшая эту должность всё те же 20 лет назад. Но сегодня она была не просто и не только генеральным директором. Она же — глава Чебоксар — председатель столичного горсобрания депутатов. Она же — лидер столичных единороссов. Она же — член президиума прославленной на всю страну республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» и председатель женсовета города Чебоксары. Один за другим Клементьеву лишали должностей в общественных организациях.

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