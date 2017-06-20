Авдеевка, Украина, 20 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Вторую неделю отсутствует централизованное газоснабжение в Авдеевке, сообщает 20 июня пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно сообщению, газопровод, перебитый 7 июня в результате боевых действий, по-прежнему не ремонтируется. Причиной этому являются постоянные бои в районе города, а также отсутствие гарантий безопасности для ремонтных бригад.

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К централизованному водоснабжению подключен последний населенный пункт в Донецкой области, который оставался без воды из-за остановки насосной станции Юго-Донбасского водопровода — пгт Александровка. Вода начнет поступать к жителям поселка 20 июня.

Напомним, в ходе боевых действий 7 июня и 10 июня был поврежден подземный газопровод и две линии электропередач соответственно. В результате повреждения ЛЭП была отключена насосная станция первого подъема, обеспечивающая водой 72 населенных пункта. Ремонтные работы на ЛЭП были проведены, станция на данный момент подключена к электроснабжению, а вода поступает во все населенные пункты Донецкой области.

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