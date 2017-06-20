Петрозаводск, 20 июня, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Спасательная операция по поиску трех несовершеннолетних рыбаков в Импилахтинском заливе Ладожского озера продолжается. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, побывавший на месте происшествия в Питкярантском районе республики, рассказал журналистам последние новости и дал свою оценку ситуации.

George Hodan Лодка

«Достаточно быстро поступила информация о происшествии, рядом с местом происшествия находилось много отдыхающих, были плавсредства. В течение получаса были организованы отряды добровольцев, что позволило оперативно обнаружить второго спасшегося молодого человека. Позднее были выдвинуты основные силы спасателей, я лично выехал в районе 22:00», — отметил Артур Парфенчиков.

По его словам, случившееся, по всей видимости, стало стечением обстоятельств, как нередко бывает при несчастных случаях.

«Пятеро молодых людей: четыре юноши и девушка — отмечали день рождения последней. Взяли лодку с мотором и ездили по протокам вокруг островов. Незадолго до происшествия они решили выйти на открытую воду Ладожского озера, и хозяин лодки передал управление своему другу. Тот с управлением не справился, и лодка перевернулась», — рассказал руководитель региона.

По словам Артура Парфенчикова, поиски на берегу и на близлежащих островах продолжались всю ночь в надежде на то, что пропавшие молодые люди смогли самостоятельно доплыть до этих островов, как двое спасшихся парней.

«Необходимо было их максимально быстро найти, чтобы не допустить переохлаждения. К сожалению, на текущий момент поиски ничего не дали. Но поиски продолжаются — спасатели работают на воде. Ситуация осложняется тем, что в предполагаемом месте происшествия глубина доходит до 30−40 метров и сильное течение. Лодка была обнаружена через несколько часов после происшествия в 6 км от предполагаемого места крушения — очевидно, что течение очень сильное. Я лично провел опрос местных жителей, они говорят, что это не первый случай в этих местах, и, к сожалению, часто тела не находят из-за сильного течения и глубины», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Он призвал жителей республики серьезно относиться к обеспечению своей безопасности на водных объектах, соблюдать все меры предосторожности при выходе на акваторию рек и озер, пользоваться спасательными жилетами.

«Я хочу обратиться ко всем жителям Карелии. Мы живем в крае озер и рек. Нам надо так же привыкнуть надевать спасательные жилеты в лодке, как мы привыкли пристегиваться ремнями безопасности в автотранспортном средстве. Культура использования ремней безопасности позволила серьезно снизить тяжелый травматизм. Нам с вами в Карелии необходимо внедрить культуру использования спасательного жилета при выходе в водоемы, будь то речка или озеро.

Озера у нас непростые — Ладога, Сямозеро — вода в них пресная, холодная, держит плохо, волна тяжелая и короткая. Ходить без спасательного жилета — подвергать себя неоправданному риску. Ребята, которые спаслись, — они доплыли. Это чудо. Тем не менее будет проведена оценка их действий с точки зрения правонарушений, которые повлекли известные последствия. Надеемся, что последствия будут минимальны. Но я считаю, что следственные органы должны дать оценку этой легкомысленности — спаслись хозяин лодки и тот, который управлял лодкой в момент крушения».

Как рассказал врио главы региона информационному агентству «Республика Карелия», он остается на связи в режиме онлайн с оперативными службами, продолжающими поисковую операцию, а в предполагаемом месте происшествия остается глава МЧС Карелии.

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Напомним, 19 июня на Ладожском озере в заливе Импилахти Питкярантского района пятеро подростков перевернулись на лодке. Двоим из них удалось выбраться на берег самостоятельно, после осмотра медработниками они были доставлены в больницу города Сортавала. Судьба трёх человек остаётся неизвестной, поиски продолжаются.