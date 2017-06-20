Москва, 20 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Москве осталось снести 57 домов в рамках программы сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. План выполнен на 96%, сообщил 20 июня журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергей Сущенко.

Rhys Asplundh Снос дома

«Из 1722 домов осталось снести 57, программа выполнена более чем на 96 процентов», — сказал он.

Сущенко пояснил, что снос зданий продолжается в Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Западном административных округах Москвы, где показатель выполнения программы превышает 95%. В остальных округах снос пятиэтажек «первой волны» завершен.

Итогом программы стало улучшение жилищных условий 150 тыс. семей. В новое жилье переехали около 450 тыс. человек, программа будет полностью выполнена в 2018 году, отметил он.

Напомним, 15 июня в Москве завершилось голосование жителей пятиэтажных жилых домов по вопросу реновации. Новая программа предполагает расселение и снос ветхих пятиэтажек, не подлежащих капитальному ремонту. Однако в СМИ отсутствуют публикации о том, что законная процедура признания зданий аварийными имела место. Официальный запрос ИА REGNUM в мэрию Москвы о том, кто, когда и каким образом признал внесенные в перечень пятиэтажки ветхими или аварийными, остается без ответа.

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