Вашингтон, 20 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Ожидания от приема в Белом доме, на который рассчитывает украинский президент Петр Порошенко, могут не оправдаться, пишет The Guardian.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

По данным издания, основную часть переговоров с украинской стороной будет возложена на американского вице-президента Майка Пенса. Встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться, но она не будет продолжительной.

Также планируются недолгие переговоры с советником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Издание подчеркивает, что параметры американо-украинской встречи не были до конца определены даже тогда, когда Порошенко вылетел из Киева в Вашингтон.

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Отмечается, что Трамп, вероятно, не намерен делать публичных заявлений по итогам встречи о двусторонних отношениях, как это принято в международной практике. Такая отстраненность связана с политикой американской администрации в отношении России: Трамп не хочет говорить с Порошенко об «аннексии Крыма» и «российском участии» в войне на Украине.

Издание подчеркивает, что европейские страны и Украина болезненно воспримут предложенный формат приема украинского гостя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу Порошенко и Трампа, сказал, что эти переговоры касаются Киева и Вашингтона, но в то же время есть надежда на некоторое влияние США на украинскую власть.