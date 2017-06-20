Симферополь, 20 июня, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Во многих местах крымского полуострова, в том числе и в Симферополе, до сих остаётся множество мобильных «дыр», где не работают ни сотовая связь, ни мобильный интернет. Об этом сегодня, 20 июня, на очередном заседании республиканского Совмина заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, поставив задачу, как можно скорее ликвидировать все проблемные зоны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Идеальной связи на сегодняшний день на полуострове — нет. В Симферополе на улице Киевской раза три обрывается связь во время движения. Необходимо это пространство в принципе закрыть — вышками, техническим оборудованием… Крым должен быть полностью покрыт сотовой связью и интернетом», — подчеркнул Сергей Аксёнов, поручив курирующему вице-премьеру Дмитрию Полонскому опубликовать даты окончания работ.

Он же, в свою очередь, отметил, что в Крыму продолжается модернизация сетей, а качество связи доводится до необходимых стандартов.

В частности, по его словам, в крупных городах полуострова мобильная связь станет лучше после запуска 4G.

«Надеюсь, что проблемы, которые есть сейчас в крупных городах, исчезнут после получения разрешения на использование частот и начала работы базовых станций LTE. После этого качество связи значительно улучшится», — уточнил Дмитрий Полонский.

По его информации, на полуострове в формате 2G работает 1054 базовые станции, в формате 3G — 1055 станций. Кроме того, 65 базовых станций формата LTE (4G) уже в эфире. Ещё 90 базовых станций, которые также должны работать в этом формате, уже смонтированы.

«Все заявки на получение разрешительных документов были поданы ещё в декабре 2016 года. Базовые станции смонтированы, готовы к работе, и мы ожидаем от Роскомнадзора разрешение на использование частот. Как только документы придут, ещё 90 станций будет запущено», — пояснил Дмитрий Полонский.

Он также сообщил, что операторы «Крымтелеком» и «К-телеком» к концу года должны обеспечить связью новый терминал международного аэропорта «Симферополь».

"Внутреннее и внешнее покрытие нового терминала аэропорта Симферополь — один из крупных проектов, которые предстоит реализовать нашим операторам. «Крымтелеком» занимается прокладкой оптоволоконных сетей, а «К-Телеком» занимается обеспечением мобильной связи. Мы планируем, что в этом году этот инфраструктурный проект будет осуществлён», — рассказал министр.

Напомним, помимо национального и внутрисетевого роуминга в России также действует отдельный роуминг для Крыма. Таким образом, абоненты, приезжающие на полуостров из других российских регионов вынуждены пользоваться недешёвыми услугами в роуминге, либо приобретать сим-карту местного оператора. На данный момент на полуострове официально работают операторы ООО «К-Телеком», который оказывает услуги под брендом Win Mobile, ООО «КТК Телеком» («Волна Мобайл»), а также местные компании «Крымтелеком», «СевТелекомСвязь» («СевМобайл») и «Интернациональные телекоммуникации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в марте представители Федеральной антимонопольной службы обещали добиться к лету снижения цен на связь в Крыму, однако пока никаких изменений не произошло.

«Первые решения по снижению цен могут быть приняты уже в течение одного-двух месяцев», — отмечал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Он также заявлял, что руководство ФАС договорилось с российскими сотовыми операторами о решении вопроса национального роуминга к концу 2017 года, отмечая, что в первом квартале будут убраны наценки за роуминг для абонентов, въезжающих в Крым.

По заверениям Голомолзина, согласно договорённости с сотовыми операторами, перестанет существовать «внутрисетевой роуминг».