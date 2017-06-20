Новгородская область, 20 июня, 2017, 14:06 — ИА Регнум. У полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова есть претензии к регионам округа в части лесовосстановления. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом полпред заявил сегодня, 20 июня, на совещании по вопросу развития лесопромышленного комплекса, которое состоялось на мебельной фабрике ООО «ИКЕА Индастри Новгород» в деревне Подберезье Новгородской области.

Aleksey Igonin Вырубка леса

«Мы видим, что цифры, которые предоставляются в отчётности, не всегда соответствуют действительности. Ещё 20 лет, и северо-запад может остаться без леса», — заявил Цуканов.

«Норма, которая существует: на 1 гектар вырубленного леса — 1 гектар лесовосстановления. К сожалению, в Новгородской области, да и во всём Северо-Западном федеральном округе эта задача не в полном объёме выполняется», — пояснил он.

По его словам, несмотря на то, что план по лесовосстановлению в Новгородской области выполняется, в регионе есть ряд проблем, связанных с дефицитом лесопосадочных материалов.

Начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Алексей Эглит напомнил о ветровале 2010 года в Любытинском районе Новгородской области, в связи с которым проблема лесовосстановления для региона особенно актуальна.

Читайте также: Гниющий лес и «таёжный» класс опасности: новгородский ветровал спустя 6 лет

В 2016 году, по его словам площадь сплошных рубок в Новгородской области составила 14 тыс. га, лесовосстановление было произведено на 11 тыс. га. Ещё одной проблемой лесной отрасли региона Эглит назвал дефицит лесопосадочного материала — в 2016 году область была обеспечена им всего на 46%.

Отметим, что полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов в ходе рабочей поездки в Великий Новгород также посетит детскую областную больницу и гимназию «Гармония», а вечером в Новгородской областной филармонии встретится с жителями Великого Новгорода.