Улан-Батор, 20 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Монгольские солдаты, принимавшие участие в операции «Решительная поддержка» коалиции НАТО в Афганистане, 20 июня вернулись на родину. Более 100 монгольских военных осуществляли охрану базы «Мармал» вооруженных сил Германии в афганской провинции Кундуз. В международном аэропорту имени Чингисхана их встретил начальник отделения по поддержке мира, полковник Молорболд и официальные лица посольства ФРГ в Монголии.

Nathan McCord, U.S. Marine Corps БТР-60 Монгольских миротворческих сил

Контингент миротворцев был сформирован из офицеров и старшин более 30 военных частей Вооруженных сил Монголии, 71% военных являются опытными военнослужащими, которые участвовали в миротворческой миссии ООН и международных военных операциях.

Отметим, Монголия начала участвовать в операциях по поддержанию мира с 2002 года, когда два офицера были отправлены в Конго в качестве военных наблюдателей. За прошедшие 15 лет более 14 000 военнослужащих Монголии участвовали в 11 миротворческих миссиях и в трех операциях по поддержанию мира. По состоянию на 2017 год более 1100 военнослужащих, военных наблюдателей, советников и офицеров штабов успешно выполняют свои миссии в Конго, Южном Судане, Судане, Южной Сахаре и Афганистане.