* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 20 июня, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Информация о том, что Воздушно-космическим силам (ВКС) России удалось ликвидировать главаря террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ибрагима Абу Бакр аль-Багдади в Сирии, пока не подтверждена. Об этом, как передает НТВ, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов на пресс-конференции.

Mil.ru ВКС России в Сирии

«Нет подтверждения», — сказал Гатилов, отвечая на вопрос, удалось ли подтвердить гибель аль-Багдади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2017 г. в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади, вероятно, убит в ходе бомбардировки ВКС РФ по комплексу зданий в южном предместье города Ракки (Сирия) 28 мая.

По оценке Минобороны РФ, в ходе массированного удара были уничтожены сотни террористов.

Читайте также: У ООН нет данных о ликвидации главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Читайте также: Трамп знает о предполагаемой ликвидации главы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российскими ВКС