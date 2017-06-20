Москва, 20 июня, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро на 21 июня выросли более чем на 62 копейки и почти на 46 копеек соответственно. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

ИА REGNUM Рубль-евро

По данным регулятора, курс евро к рублю вырос с 65,3210 рубля до 64,8614 рубля. Доллар стал стоить 58,5786 рубля вместо 57,9585 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов на 21 июня, подорожала почти на 55 копеек — 61,0648 рубля до 61,6127 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевой курс доллара к рублю расчетами на 21 июня увеличился на 62,01 копейки, евро подорожал на 48,33 копейки по сравнению с итогом предыдущих торгов. В 11:30 мск 20 июня курс доллара на Московской бирже составлял 58,5786 рубля, курс евро — 65,3263 рубля.

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