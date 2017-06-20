Киев, 20 июня, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Киевскую ТЭЦ-6 могут запустить в конце этой недели, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает 20 июня «112 Украина».

ArtemKo ТЭЦ-6, Киев

По его словам, отключать ТЭЦ-6 из-за задолженностей неэффективно и невыгодно, поскольку работоспособность станции к отопительному сезону может упасть, если ТЭЦ долго держать отключенной.

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Пантелеев также отметил, что для взыскания задолженности нужно искать «компромиссные пути решения без ущерба для жителей» столицы. Он напомнил, что половина долга «Киевэнерго» — это долг государства за льготы и субсидии.

Напомним, в начале июня ТЭЦ-6 отключили из-за долгов. Однако, по мнению экспертов, длительное отключение станции скажется на ее работоспособности и может вывести ее из строя к началу нового отопительного сезона.

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