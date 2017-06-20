Вашингтон, 20 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-служба Белого дома может серьезным образом изменить свою работу, сообщает 20 июня The Independent со ссылкой на источник.

Matt H. Wade Белый дом, США

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер хочет прекратить проводить ежедневные брифинги для СМИ, что говорит о его политических амбициях.

Спайсер стремится к более серьезной роли в кабинете Трампа, которая ограничила бы его участие в ежедневных общениях с прессой, утверждает источник.

«Мы надеемся расширить наши коммуникационные возможности, как это было вначале, когда Шон Спайсер одновременно являлся помощником президента по коммуникациям и отвечал за связи с прессой», — отметила заместитель Спайсера Сара Хакаби.

Дискуссии о возможных изменениях в пресс-службе Белого дома продолжаются на протяжении нескольких недель.

Пока неясно, как скоро будет принято решение о кадровых перестановках, кроме того, решение может быть вообще не принято и пресс-служба главы государства будет работать в прежнем режиме.