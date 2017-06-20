Москва, 20 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Пользователи Skype по всему миру испытывают проблемы при работе с сервисом. Информацию об этом подтвердили и в самой компании.

Клоун. Окно

«Нам известны неполадки, при которых пользователи теряют связь с приложением, либо не могут отправлять и получать сообщения», — говорится в заявлении компании.

Отмечается также, что некоторые пользователи не видят черную полосу, которая указывает на то, что групповой вызов продолжается. Существуют и более длительные задержки, которые возникают при добавлении пользователей в список друзей.

При этом в Skype не объясняют, с чем связаны возникшие неполадки и когда они будут устранены.

О проблемах в работе сервиса сообщают пользователи европейских государств, США, России, Украины и других стран.