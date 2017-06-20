Севастополь, 20 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Севастополя признала неэффективной исполнение двухлетней программы модернизации здравоохранения. Пятая часть выделенных бюджетом средств израсходована с нарушением норм законодательства. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, в своем докладе заксобранию 20 июня сообщила руководитель КСП Юлия Кокорева.

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«Пятая часть выделенных на реализацию программы бюджетных средств — 280 млн рублей — израсходована с нарушением норм действующего законодательства, в том числе неэффективно и не по целевому назначению, — сказала Кокорева. — К примеру, 149 млн рублей израсходовано на закупку медицинского оборудования, которое не используется для лечения, — а это 25% от общего объема для приобретения оборудования».

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По данным КСП, в севастопольских больницах не используется магнитно-резонансный томограф стоимостью 81 млн рублей, ультразвуковой скальпель (1,3 млн рублей), аналитический анализатор (9,5 млн рублей) и другое дорогостоящее оборудование.

КСП также выявила нецелевое использование 15,5 млн рублей бюджетных средств, а нанесенный бюджету ущерб оценила в 923 тыс. рублей.

Кроме того, 10 из 65 госконтрактов заключены с нарушением норм законодательства.

КСП делает вывод о неэффективной реализации программы модернизации здравоохранения, что негативно сказывается на качестве оказания медицинской помощи населению.

Как сообщало ИА REGNUM, программа модернизации здравоохранения Севастополя была рассчитана на один год, затем ее продлили до 2016 года, она предусматривала выделение 929 млн рублей.

Средства направлялись на капитальные и текущие ремонты поликлиник и больниц, закупку медицинского оборудования, введение электронной регистратуры и медицинской карты, оснащение санитарными автомобилями и спутниковой навигацией.

Всего, по заявлениям чиновников, в Севастополь должно быть поставлено 2 420 единиц современного медицинского оборудования.

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