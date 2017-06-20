Москва, 20 июня, 2017, 13:33 — ИА Регнум. В Совфеде считают преждевременным реагировать на сообщения СМИ, рассказавших о новом плане государственного секретаря США Рекса Тиллерсона по взаимодействию с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«И не только потому, что эти сообщения на официальном уровне пока никем не подтверждены. Сам план, по крайней мере в том виде, в каком он стал достоянием общественности, очень схематичен. Напрашивается его сравнение с чистой доской, на которой можно писать все что угодно», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Но даже из этого «первоначального наброска» со всей очевидностью следует, что американцы, не собираясь ни на йоту «поступаться своими принципами», ждут, что Россия сделает определенные шаги им навстречу, отмечает сенатор.

«И это после неспровоцированных бомбовых ударов по сирийским правительственным войскам и сбитого сирийского самолета. Странная логика. На мой взгляд, должно быть с точностью наоборот, безусловный отказ США от агрессивных действий в отношении России и ее союзников на Ближнем Востоке — та печка, от которой следует плясать, обсуждая перспективы налаживания российско-американских отношений», — сказал парламентарий, указав на то, что сейчас мяч находится на американской стороне.

План Тиллерсона включает три основных положения. Речь идет об отказе от «агрессивных действий», сотрудничеству по стратегическим вопросам, а также контроль над вооружениями, прежде всего — ядерным оружием, сообщают СМИ.