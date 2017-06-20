Вашингтон, 20 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Верховный суд США 19 июня 2017 года вынес решение в пользу американской нефтяной компании Chevron, отвергнув апелляцию эквадорских граждан, требовавших от компании выплатить компенсацию в размере $8,650 млрд за ущерб, причиненный в эквадорским лесам Амазонии, сообщает El Comercio.

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«В пересмотре отказано», — решил Верховный суд США в кратком уведомлении.

Этими двумя словами суд отказал американскому адвокату Стивену Донзигеру, пытавшемуся отсудить у компании Chevron $8,650 млрд по решению суда Эквадора.

Это решение поставило точку в одной из крупнейших в истории экологических тяжб, которая длилась более 20 лет, и в центре которой оказался экологический и социальный ущерб, предположительно нанесенный эквадорской Амазонии в период с 1964 по 1990 год компанией Texaco, впоследствии приобретенной компанией Chevron.

В документах, поданных по делу, компания Chevron не отрицает загрязнения, однако при этом заявила, что не может нести ответственность в США за действия, совершенные в Эквадоре. Кроме того, Chevron обвинила адвоката Донзигера в совершении нескольких мошеннических действий, например, в манипуляции ключевой экологической отчетностью в деле и «взятками» судье в Эквадоре Николасу Самбрано, чтобы получить судебное решение против компании в 2011 году.

В марте 2014 года федеральный судья Нью-Йорка Льюис Каплан принял решение в пользу Chevron после определения того, что имел место «заговор» между судьей, который принял взятки, и Донзигером, который с 1993 года представляет права эквадорских общин, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами. Судья Каплан пришел к выводу, что решение суда в Эквадоре было получено «через коррумпированные средства».

Решение Каплан был одобрено в 2016 году в Апелляционном суде второго округа, который также пришел в выводу о том, что в деле имел место «ряд коррупционных действий», от взятки судье до принуждения и обмана, чтобы получить в Эквадоре решение против американской компании.

До сих пор компания Chevron отказывалась платить штраф, присужденный судом Эквадора, объясняя это нарушениями во время процесса, помимо других причин. Поэтому сегодняшнее решение стало победой для американской компании.

Напомним, решение Верховного суда США является окончательным, однако запрос эквадорских граждан снова может быть рассмотрен, если дело поступит в суд в соответствии с другими условиями. Правовая битва между Chevron и Эквадором стала известна в разных странах, в частности благодаря ее отражению в документальном фильме «Сырая нефть» Джо Берлингера, выпущенном в 2009 году.

Адвокат Стивен Донзигер и его команда обещали сделать Chevron ответственной за загрязнение окружающей среды в других странах, где работает компания, включая США, Бразилию и Канаду.