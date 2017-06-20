Астрахань, 20 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Астраханской области госслужаший поплатился своей должностью за скрытность. Нарушение закона о противодействие коррупции допустил заместитель руководителя регионального управления Росимущества Наур Гаджаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 20 июня.

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В надзорном ведомстве пояснили, что он забыл о своей обязанности по представлению сведений о расходах и не выполнил её.

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В декларации об доходах и расходах Гаджиев не указал приобретённый им автомобиль. И все бы ничего, если бы машина оказалась скромной отечественной легковушкой. Однако чиновник отдал предпочтение «Toyota Land Cruiser 200» стоимость которой превысила его общий доход за три последних года, а также источники получения средств, за счет которых совершена эта сделка.

По требованию прокуратуры руководство территориального управления Росимущества в Астраханской области провело служебную проверку и проконтролировало расходы Гаджаева. Дело закончилось увольнением. Гаджиев был освобождён от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году за сведения о доходах и расходах, точнее за их непредоставление, поплатились три народных избранника. Так, от занимаемых должностей были досрочно освобождены два депутата Бехтемирского сельсовета Икрянинского района, проигнорировавших требования антикоррупционного законодательства, а также депутат Старокучергановского сельсовета Наримановского района.

А летом 2016 года к дисциплинарной ответственности за предоставление неполных сведений о доходах и тратах был привлечён ряд руководителей исполнительных органов госвласти региона. Среди них, заместители председателя регионального правительства, а также руководители региональной службы по тарифам и агентства по делам молодежи.