Донецк, 20 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. По его словам, отмена «АТО» «полностью развяжет руки» президенту Украины Петру Порошенко на ведение «полномасштабной войны» против войск ДНР и ЛНР:

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

«Изменение статуса операции на Донбассе с «АТО» на военную и, как следствие, передача координации действий от СБУ созданному оперативному штабу, в чье подчинение войдут все военно-гражданские или военные администрации, дает право украинскому президенту единолично заниматься ведением войны. Что, по сути, полностью развяжет Киеву руки. Под красноречивые доводы украинского политикума о необходимости вдохнуть этим документом новую жизнь в Минский процесс и о заботе о простых гражданах официальные власти Украины пытаются организовать открытые и полномасштабные военные действия».

Пушилин считает, что украинские власти идут «проторенной НАТО дорогой»: «Без тени сомнений и излишнего стыда перед собственным народом Украина следует проторенной НАТО дорогой, прикрывая свои намерения высокими гуманными целями. На деле же гуманитарная составляющая этого законопроекта будет ничтожной. Это всего лишь очередная строчка в длинном перечне «перемог» украинского президента».

Председатель Народного совета ДНР также пояснил: «Вполне очевидно, что заложенные в законопроекте улучшения социально-экономического управления и обещания, озвученные украинскими депутатами и политиками, — всего лишь нервная реакция на Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса, успешно реализуемую республиками. Услугами данной программы воспользовались тысячи жителей части Донбасса, подконтрольной Украине. Разработкой и принятием этого законопроекта Украина попирает права жителей Донбасса, проживающих на территории, временно контролируемой Украиной».

«Расширение полномочий украинского президента, введение военного положения позволят безнаказанно и на естественных основаниях ущемлять права граждан, в том числе и право голоса на выборах, да и сами выборы. Для нас не секрет, как относятся украинские власти к Донбассу, а потому мы не сомневаемся в том, какими методами и способами «реинтеграции» они будут действовать», — подытожил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по инициативе президента Украины Петра Порошенко и парламентской коалиции планируется принятие законопроекта «Особенности государственной политики восстановления государственного суверенитета на Донбассе». Документ предполагает отмену «АТО», принимать участие в которой имеют право исключительно внутренние войска Украины — Нацгвардия. В то же время возможный ввод военного положения законодательно позволяет применять ВСУ.

«Его основная цель — усиление способности обороны и защиты государства. В отличие от законопроекта, который предлагает «Самопомич», этот законопроект направлен на реинтеграцию и восстановление территорий Украины и суверенитета государства, «Самопомич» предлагает отрезать эти районы. Основные тезисы этого закона — обновить правовую базу и дать возможность войскам держать оружие и защищать государство. Мы говорим, что «антитеррористическая операция» как таковая закончила свою фазу. Не буду перечислять все, о чем говорили наши депутаты: провести выборы президента, ВР, выборы органов местного самоуправления, восстановить всю ту территорию, которая была захвачена сепаратистами и террористами, обновить законодательную базу, которая позволит установить четкий статус отдельных районов Луганской, Донецкой области, создать Единый центр, которому будет подчинен так называемый штаб, который будет подчинен президенту Украины. Туда войдут ВГА, министерство по реинтеграции Донбасса, которым также будут предоставлены дополнительные функции, дополнительные полномочия. Будут прописаны дополнительные моменты, которые дадут возможность президенту вводить в отдельных районах чрезвычайное и военное положение», — пояснила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

Напомним, ранее президент заявил о разработке законопроекта по реинтеграции отдельных регионов Донбасса в состав Украины. Он сообщил, что данный законопроект базируется на Минских соглашениях и предполагает возврат Донецка и Луганска политико-дипломатическим путем.

Напомним также, 17 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий представили «программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса». «Мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и, в-третьих, помощь разделенным семьям. Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.

Программа гуманитарной помощи не предусматривает помощи в трудоустройстве, оказанию материальной помощи или жилья возможным переселенцам. 22 февраля глава ДНР Захарченко уточнил, что программа оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса не предусматривает выделение финансовой помощи украинским переселенцам, кроме выделения одноразовой материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Он призвал жителей подконтрольной ВСУ части Донбасса воспользоваться услугами медицинских, образовательных и административных заведений ДНР.

«Вы, наверное, неправильно оцениваете, что эта гуманитарная программа будет в виде финансовой помощи. Нет. Было выбрано то, что мы и так уже делаем. То есть, люди, живущие в Краматорске, спокойно приезжают в Донецк и лечатся в наших больницах. Мы этих людей принимали с 2014 года и принимаем до сих пор. Но для того, чтобы это сделать более доступно и с большим эффектом, было принято решение помочь нашим людям информационно. Мы лечим людей со Славянска, приезжают рожать из Мариуполя и этот процесс идет постоянно… Вы — житель Славянска, вы приехали, вам вырезали аппендицит в донецкой больнице. У нас такая медицина, которая позволяет это делать фактически бесплатно. Мы не считаем, сколько мы потратили, потому что он — житель ДНР, которая временно оккупирована там», — сказал Захарченко.