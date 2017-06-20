Вашингтон, 20 июня, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Персонаж Робина Уильямса повлияет на события, которые будут происходить в новом фильме «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли», об этом сообщил 20 июня The Independent.

Цитата из к/ф «Джуманджи». реж. Джо Джонстон. 1995. США Робин Уильямс в роли Алана Пэрриша

События фильма будут разворачиваться вокруг новых персонажей, которых сыграет Дуэйн Джонстон, Карен Гиллан и Джек Блэк. Они попадут в те же джунгли, в которых когда-то на годы застрял Алан Пэрриш.

Джек Блэк в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что присутствие персонажа в картине — это дань уважения актеру, который ушел из жизни в 2014 году.

«Мы изучаем эти джунгли и пытаемся победить в игре, это — жизнь или смерть, — сказал Блэк, — мы находим там подсказки, оставленные им, он также построил там полноразмерный дом, такой же как у швейцарской семьи Робертсон. Он как бы помогает нам, даже не находясь там».

Блэк также добавил, что людям никогда не удается увидеть внутренний мир, но это происходит прежде всего в джунглях Джуманджи. По мнению актера, это является самой крутой частью фильма, его аудитория переносится на эту тайную и чудесную территорию, опасную и красивую.

Напомним, ранее сообщалось, что в основе сюжета нового фильма будет лежать не настольная игра, как это было в оригинальном фильме, а компьютерная. По задумке создателей её найдут дети и игра перенесет их в мир, где они встретят персонажей Дуэйна Джонстона, Карен Гиллан и Джека Блэка.