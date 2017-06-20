Москва, 20 июня, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оставил «без комментариев» вопрос сотрудников СМИ о возможном открытом столкновении между РФ и США на территории Сирии.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Я оставляю это без комментариев», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2017 г. истребитель ВВС США сбил сирийский боевой самолет Су-22, который находился в небе над Раккой. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, однако, предположительно, попал в руки членов незаконных вооруженных формирований.

19 июня Минобороны РФ прекратило сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Кроме того, заявили в оборонном ведомстве, все воздушные суда коалиции, действующие в тех же районах, что и ВКС РФ, будут сопровождаться средствами наведения российских систем ПВО.

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