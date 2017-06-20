Кемерово, 20 июня, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Новость о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продлил в очередной раз свой отпуск из-за болезни, быстро разлетелась по региональным и федеральным СМИ. Обсуждений вокруг состояния здоровья Тулеева предостаточно. Экспертное сообщество озабочено вопросом преемника: рано или поздно старожил во власти, 73-летний Аман Тулеев свой пост оставит.

Кremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина и Амана Тулеева

Доктор социологических наук Константин Антонов считает, что «с точки зрения человеческой морали обсуждать возможные действия Амана Тулеева, связанные с его болезнью, как-то нехорошо». Но отмечает, что «в любом случае, рано или поздно, Тулеев свой пост покинет».

«И здесь возникает ситуация, при которой встанет вопрос о том, кто возглавит этот сложнейший регион. Главные условия, которые необходимо будет учитывать — характер и особенность регионального политического режима, который сложился в Кемеровской области. Аман Гумирович — это харизматик, человек, который пришёл и утвердился во власти в Кемеровской области как защитник прав обездоленных, горняков, как патриот Кузбасса, как человек, который поставил во главу угла своей политической деятельности повышение эффективности и дальнейшее развитие промышленного потенциала региона. Естественно, что человеку с другими качествами утвердиться в Кемеровской области будет крайне тяжело», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Константин Антонов, подчеркнув, что тот, кто придёт после Амана Тулеева, должен обладать такими же отношением и взглядом на дальнейшее развитие региона.

Найти такого человека в самом регионе, по мнению эксперта, будет достаточно тяжело.

«Харизматики — это люди вообще штучные. И сейчас на горизонте в Кемеровской области такого харизматика нет. Говорили как о возможном претенденте на этот пост мэре Нижнего Тагила Сергее Носове, который один год руководил Западносибирским металлургическим комбинатом. Я не знаю его, он прошёл мимо меня, и потому в отношении него ничего не могу сказать. Придется подбирать кандидатуру, которая не копировала бы Тулеева, это невозможно. Не копировала бы стиль его управления, единоличный, в высокой степени персонифицированный. Но человека, который смог бы в дальнейшем реализовать в какой-то степени этот взгляд на регион, на его настоящее и будущее. Такая проблема встанет», — считает Константин Антонов.

Эксперт говорит, что проблема эта — непростая. Есть такой человек или нет — это другой вопрос. Но жители региона, отмечает доктор социологических наук, привыкли к такому отношению, тем более, что «Тулеев демонстрировал себя этаким отцом нации, благодетелем, заботящимся о судьбе своего народа».

«И проблема с Кузбассом встанет очень остро. Я думаю, что такого человека найдут, но не в регионе. И никакой «ломки» не произойдёт. Там всё чётко выстроено и структурировано. И человеку будет очень просто договариваться. Ему придется решить две задачи. В Кузбассе есть четыре крупные финансово-промышленные группы, которые контролируют всю индустрию, промышленность Кузбасса. Это Евраз, Кузбассразрезуголь, СУЭК и подконтрольная администрации холдинговая компания «Сибирский деловой союз». Договорится с ними этому человеку будет крайне просто. И вторая задача, которую придется решить новому человеку, — демонстрация преемственности не просто социальной политики Тулеева, а демонстрация преемственности его отношения к людям и к региону. С одной стороны, задача очень непростая — заместить харизматика. Но, с другой стороны, она достаточно простая, потому что ему не нужно будет решать вопросы, как в других регионах, разбалансированности элит, не нужно будет пытаться находить точки соприкосновения между элитными группами, не нужно будет решать громадное количество тех задач, которые существуют в экономически отсталых регионах, депрессивных. Поэтому, не так всё плохо», — сказал Антонов, комментируя условия, в которых предстоит работать новому губернатору Кемеровской области, когда Аман Тулеев решит покинуть пост.

Относительно возможной кандидатуры на эту должность секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова, которого называют некоторые СМИ, Антонов сказал, что думает, «когда такие вещи попадают на глаза Сергею Неверову, то ему снятся кошмары».

«Нет никакого желания у него возглавлять этот регион. Он никогда в жизни не руководил ничем, кроме группы подконтрольных и лояльных людей, я имею в виду по партии «Единая Россия». Его производственный опыт очень и очень скромен, и это было в период его далекой молодости. Сергею Неверову очень хорошо в Москве, в Государственной думе, где существует жёсткая партийная дисциплина, где существует коллектив условно подчинённых, потому что партия это всё же не коммерческая структура, весьма мотивированных и зависимых от него. По идее, Неверова можно назначить неким таким дирижёром, а в Кузбассе нужен Гаврош», — подчеркнул Константин Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава кемеровской области Аман Тулеев в очередной раз продлил свой отпуск. Как сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией, Тулеев уже написал заявление об отставке после 1 июля. И сейчас «торг идет за место в Совете Федерации и сохранение семейных активов».

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Напомним, ранее политологи, комментируя стремительно распространившуюся информацию о скором уходе Тулеева в отставку, отмечали, что вопрос о «преемнике» сложный и неоднозначный. В частности, по мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, на сегодняшний день Кемеровская область «стоит особняком именно в отношении таких вещей, как запрос на обновление».

«Если говорить о преемнике, который обеспечил бы преемственность и был бы обязан лично Тулееву, что есть преемник, выросший внутри «тулеевской» системы, то такого пока нет. После Тулеева кто бы ни был главой региона, ему придется крайне сложно потому, что наследство будет непростое, мягко говоря. Ведь вся система, которая там выстроена, она выстроена непосредственно под Тулеева», — подчеркнул эксперт.

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Политолог Анатолий Савостин считает, что «явного преемника» Тулеев «не вырастил», и уже сейчас «на низком старте находятся силы, которые хотят побороться за политическое и экономическое наследство губернатора».

«Боюсь, что борьба может в прямом смысле слова стать кровопролитной. Именно поэтому требуется особое внимание Кремля к ситуации в Кузбассе», — отметил он.

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Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область 1 июля 1997 года.