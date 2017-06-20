Ростов-на-Дону, 20 июня, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Жители Ростовской области бьют тревогу и просят спасти от гибели животных одного из частных зоопарков. Разорившийся питомник расположен в Новошахтинске. По словам очевидцев, брошенными на произвол судьбы оказались бурый мишка, олени, ручная ворона и еноты.

ИА REGNUM Олень

Интернет-пользователь выложила подтверждающие фотоснимки, на которых запечатлены бесхозные животные и жуткие условия, в которых они оказались и живут сегодня.

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«Животные в полуразрушенных клетках, грязные, в мусоре, в развалинах и реально брошены. Редкие люди приезжают покормить. Эти животные голодные, но ручные. И ворона, и медведь, и еноты, которые рычат и дерутся за хлеб. Может кто-то может помочь убрать территорию, покормить, найти спонсоров, чтобы восстановить, может стоит обратить внимание. Животные должны жить, а не мучиться», — бросила клич в социальных сетях жительница Ростовской области.

По словам неравнодушных горожан, предприниматель, которому принадлежит зоопарк, не может содержать питомник. Кроме того, у него образовались долги за корм.

Комментаторы надеются, что над этими животными смогут взять шефство предприниматели. Или на эту проблему обратит внимание ростовский зоопарк. Не исключено, что руку помощи протянут волонтёры и защитники братьев наших меньших.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад на Дону медвежонка, прикованного цепью к дереву у одного из придорожных кафе в районе села Пешково, увидели мимо проезжающие люди. Очевидцев возмутило то, что хищник сидел на привязи рядом с оживленной трассой, доступ к нему был свободен.

Сотрудники зоопарка Ростова-на-Дону тогда вопреки всему высказали готовность помочь животному обрести дом.

«То, что произошло — это катастрофа», — прокомментировали ситуацию ИА REGNUM в зоопарке.

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Ростовская область: «Происшествие с медвежонком — это катастрофа»