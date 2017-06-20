Москва, 20 июня, 2017, 13:06 — ИА Регнум. План развития конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой, подготовленный госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в Кремле пока не видели. Об этом 20 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков

«Что касается плана Тиллерсона, о котором узнали СМИ, но пока не знаем мы, то по этому вопросу за комментарием лучше обращаться в Министерство иностранных дел», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, готовит ли российская сторона ответные требования к США, нацеленные на нормализацию отношений, Песков отметил, что такая работа не ведется. По его словам, подобные требования обсуждаются в рутинном порядке. Стороны оповещают друг друга о темах, которые раздражают и вызывают дискомфорт.

«Круг этих тем известен, но пока констатировать какое-то начало конструктивного обсуждения этих тем мы не можем», — сказал представитель Кремля.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал изданию BuzzFeed о плане, который предполагает выстраивание «конструктивных рабочих отношений» между Вашигтоном и Москвой. При этом Тиллерсон пояснил, что отношения двух стран «находятся в сточной канаве», и нужно уберечь их от попадания в «канализацию».

План Тиллерсона включает три основных положения. Речь идет об отказе от «агрессивных действий», сотрудничеству по стратегическим вопросам, а также контроль над вооружениями, прежде всего — ядерным оружием.