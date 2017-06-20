Чебоксары, 20 июня, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Город отметит День Республики (24 июня) не только творческими проектами: в столице Чувашии завершаются первые этапы реконструкций Московского моста и Московской набережной, также заканчивается ремонт крупных городских дорог. Это дороги по улицам К. Маркса, Дзержинского, Ашмарина, С. Радонежского, Социалистическая, Калинина, Петрова, Ленинградская, проспекту Ленина, площади Скворцова, переулку Молодежный и Эгерскому бульвару (от улицы Ашмарина до проспекта 9-ой пятилетки).

ИА REGNUM Ремонт по Эгерскому бульвару

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт в Чебоксарах проходит в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В этом сезоне в столице Чувашии отремонтируют 27 участков, расширят пять перекрестков, построят шесть заездных карманов остановок общественного транспорта. На это запланировано направить более 730 млн рублей.

«Такого объема дорожного ремонта в один сезон город Чебоксары не видел никогда. Пристально проверяется качество работ: дорожными лабораториями, экспертами, общественниками. Для нас важно привести дороги в нормативное состояние, обеспечить безопасность жителей», — заявляет глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Муниципальные власти отмечают, что в настоящее время в нормативном состоянии находится 65 км дорог из 211 км (31%). В этом году ремонтные работы, по расчётам мэрии, позволят снизить показатель «очаги аварийности» на 50% к уровню 2016 года.

Для проверки качества дорог в городе создали общественную комиссию, которая побывала на ряде участков. В частности, общественники проверили ход ремонтных работ по улице Социалистическая, где используются «необычные для горожан технологии». В мэрии поясняют, что предварительно фрезеруется старый асфальт, затем добавляется щебень и дорожные слои перемалывают на глубине до 22 см. Получившуюся смесь выравнивают грейдером, утрамбовывают и проливают битумную эмульсию. Так получается новое дорожное основание. После укатки дорожного «пирога» его толщина в уплотненном состоянии составляет 18 см. Затем кладётся асфальт. Специалисты отмечают, что такой метод востребован на дорогах с интенсивным движением, которые давно не ремонтировались.

К проверке качества дорог привлекают и лыжероллеров. В июне с участием спортсменов приняли после ремонта дорогу по улице Дзержинского, при этом «обошлось без перерезания ленточек и торжественных речей», говорят в мэрии. Дорожное полотно отремонтировано по всей длине улицы — 0,47 км, общая площадь асфальта — 3,8 тыс. кв.м. В сжатые сроки, без перекрытия движения транспорта, здесь был заменен бордюрный камень, снято старое дорожное полотно, уложены два слоя дорожного «пирога» — асфальтобетона и щебеночно-мастичного асфальта.

«Обстановка была предельно рабочей: на приемку дороги прибыли представители заказчика, исполнители работы, активисты общественного контроля и лыжероллеры — воспитанники и сотрудники спортивных лыжных школ. Ранее качество выполненной работы проверил глава администрации Алексей Ладыков. Затем городские власти пригласили обкатать новую дорогу спортсменов-лыжников. Тест на ровность дорожного полотна занял считанные минуты. Спортсмены остались довольны полученным результатом — никаких неровностей дорожного полотна обнаружено не было. Акт выполненных работ будет подписан при участии заказчика, подрядчика и членов комиссии по общественному контролю», — говорят в муниципалитете.

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На всех 27 дорожных участках, которые ремонтируются в столице Чувашии в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, будет проведено несколько уровней контроля качества, включая «лыжероллерный». Власти также отмечают, что при ремонте участков автомобильных дорог будет учтен «положительный опыт предыдущего года — контроль качества поставляемых материалов и проводимого ремонта будет осуществлять специализированная организация».

Кроме того, к Дню Республики планируется завершить благоустройство зон отдыха на Московской набережной в районе Центрального пляжа и открыть первую очередь Московского моста с расширением проезжей части до шести полос.

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