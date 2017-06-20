Ярославль, 20 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Фракция «Единой России» в Государственной думе РФ имеет большинство и именно она занимается законодательной поддержкой НКО. Нам важно понимать, каких новаций не хватает, какие законодательные пробелы нужно заполнить, на что нам нацеливать представителей фракции и председателей комитетов. Об этом сегодня, 20 июня, на XV Гражданском форуме Ярославской области заявила депутат Государственной думы VI созыва от партии «Единая Россия», председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ VI созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Yarregion.ru XV Гражданский форум Ярославской области

Депутат напомнила, что в программе партии отдельный раздел посвящен развитию некоммерческого сектора.

«Для эффективной реализации предвыборных обещаний нам важно постоянно сверять задачи, поставленные в прошлом году с тем, что происходит в некоммерческом секторе. А учитывая то, что в Ярославской области накоплен огромный опыт развития НКО, мы приняли приглашение быть соорганизатором форума. Надеюсь, привлечение экспертов, представителей министерств и ведомств, позволит нам на опыте Ярославской области обсудить проблемы, характерные для всех регионов», — подчеркнула она.

Парламентарий напомнила, что целый ряд НКО работает в рамках перечня общественно полезных услуг. «Пока в него вошли только семь таких организаций. Государство предлагает передать НКО часть полномочий на равных условиях. А это требует пересмотра организации деятельности НКО», — заметила она.

С 1 января 2017 года в развитии некоммерческой сферы начался новый этап.

«Предыдущий этап был связан с активным внедрением системы грантов. Но сейчас президент РФ поставил следующую задачу — а уровень грантов мы переросли. Грант поддерживает текущую форму НКО, в то время как президент РФ предлагает двигаться дальше. Видя активное развитие гражданского общества, которое стало более активным, президент предложил другой уровень партнерства государства и некоммерческого сектора. Не выделение грантов, а равноправное партнерство НКО и госучреждений в предоставлении и получении самых разных услуг», — сказала Баталина.

В этой связи «Единой России» важно понять, что мешает в выполнении задачи, которую поставил президент РФ.

«На законодательном уровне мы приняли необходимую базу, меры поддержки для таких организаций, которые войдут в равноправное партнерство, но, наверное, мы сделали не все. Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Надеюсь, у представителей НКО было время за полгода примерить новые условия и правила и понять, пойдете ли они таким путем и что нужно сделать, чтобы они пошли», — сказала депутат.

«Рассчитываю, что по итогам дискуссионной площадки и пленарного заседания мы сможем найти решения, которые и фракция, и Партия реализуют, чтобы сделать следующий шаг в развитии некоммерческого сектора», — заключила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, XV Гражданский форум Ярославской области в 2017 году организован при участии «Единой России». Форум проходит в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественный организаций Ярославской области, депутаты Государственной думы РФ, координаторы партийных проектов, а также представители Министерства труда и социального развития и другие. По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.

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