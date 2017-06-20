Волгоград, 20 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Волгоградской области организация детского отдыха детей проводилась с нарушениями. Причём, как уточнили в региональной прокуратуре, они были неединичными. Так, нарушения были выявлены как в сфере санитарно-эпидемиологического, так и противопожарного законодательства, передаёт ИА REGNUM 20 июня.

Obraz.volgograd.ru Отдых в лагере

Кроме того, у пяти организаций в трёх районах области не оказалось санитарно-эпидемиологических заключений для начала деятельности детских оздоровительных лагерей. Из-за этого начало детского отдыха было сорвано: сроки открытия лагерей перенесены на более поздние.

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Всего этим летом на территории региона детей в 724 детских оздоровительных учреждениях отдохнут и поправят своё здоровье более 94 тыс. детей.

Не было всё гладко в подготовке лагерей к приёму детей и в 2016 году. Проведенная прокурорская проверка выявила нарушения в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также лицензионного законодательства.

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Так, например, руководство детского оздоровительного лагеря им. Юрия Гагарина в Камышинском районе затянуло с получением лицензии на осуществление медицинской деятельности. Документы были поданы уже после вмешательства прокуратуры. Такие же предупреждения получили и директора детских оздоровительных организаций в Руднянском и Урюпинском районах области. Ненадлежащим образом тенически укреплены и защищены оказались лагеря Алексеевского, Среднеахтубинского, Дубовского, Нехаевского районов.

А детские оздоровительные организаци Быковского, Дубовского, Иловлинского, Нехаевского, Николаевского, Ольховского, Камышинского районов области, Центрального и Красноармейского районов Волгограда допустили нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам летней оздоровительной кампании 2016 года было выявлено свыше 180 нарушений, чрезвычайных происшествий удалось избежать.