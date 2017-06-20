Солнечногорск, Московская область, 20 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. На новом предприятии будет выпускаться четыре модели автомобилей, а общая мощность завода составит 20 тысяч машин в год. Автомобили будут выпускаться по полному циклу — от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки. На предприятии будет создано около тысячи новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят не менее 15 млрд рублей. Предполагается, что первый Mercedes-Benz сойдет с конвейера завода в Московской области уже в 2019 году.

DarkoStojanovic Mercedes-Benz

Переговоры о строительстве завода по производству Mercedes в России шли более 10 лет. Первоначально под строительство завода рассматривались площадки в Казани, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Северная столица выступала наиболее вероятным претендентом на размещение завода, так как там уже существуют несколько автомобильных заводов, к тому же наличие портов является одним из сильнейших преимуществ города.

Ещё в 2015 году автомобильный концерн Daimler-Benz AG обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой бесплатно предоставить площадку с инженерными коммуникациями под строительство завода по производству легковых машин, однако переговоры в результате закончились ничем. А уже в 2016 году поступала информация о том, что завода немецкого автоконцерна в России и вовсе не будет, и причиной этому назвали экономический спад в России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт на строительство производственного комплекса в индустриальном парке Есипово был подписан 21 февраля 2017 года между Российской Федерацией, АО «Мерседес-Бенц Рус», правительством Московской области и муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района Московской области. К участию в проекте также привлечены «Даймлер АГ», ПАО КАМАЗ», ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

В январе-мае 2017 года в России было реализовано 14,5 тысяч автомобилей Mercedes-Benz, что на 8% ниже показателя прошлого года (данные АЕБ).

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