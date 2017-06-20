Киев, 20 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум. 9 млрд гривен ($350 млн) задолжали города Украины государственной казначейской службе по среднесрочным займам за 2009−2014 годы, сообщает 20 июня «Экономическая правда».

Долг

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Согласно сообщению, казначейская служба Украины востребовала с мэров городов погасить задолженность перед казначейством. Для этого служба разослала всем мэрам соответствующие письма, в которых просит уведомить о решении до 21 июня.

Отмечается, что ссуды брались городами для «покрытия кассовых разрывов». В свою очередь, главы городов требуют от казначейства списать всю задолженность, поскольку были «завышены расчетные объемы доходов I корзины».

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По мнению главы Харькова Геннадия Кернеса, показатели доходов городов в 2010—20 113 годах были завышены, что привело к задолженности перед казначейством. Так, Харьков занимал у казначейства 360,9 млн гривен ($13,87 млн), а Черновцы 419,1 млн гривен ($16,1 млн).

Напомним, правительству Украины для обеспечения социальных гарантий своим гражданам в 2017 году необходимо $2,9 млрд. Эти деньги пойдут на выплаты субсидий и льгот в сфере ЖКХ, однако Киев до сих пор не погасил задолженность по субсидиям за 2016 год.