Москва, 20 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Сигнал со стороны Вашингтона о том, что Киев должен выполнять Минские соглашения, был бы позитивным аспектом переговоров Украины и США на высшем уровне, сообщил журналистам 20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Комментируя официальный визит украинского президента Петра Порошенко в Вашингтон, Песков отметил, что переговоры касаются Украины и США. Тем не менее, Москва рассчитывает, что американская сторона использует возможность для улучшения ситуации с Донбассом.

«Конечно, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, 19 июня Порошенко отправился в Вашингтон с официальным визитом. В американской столице запланирована первая его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко, прибыв в Вашингтон, поделился своими ожиданиями от встречи с американским партнерами. В частности, он выразил уверенность, что Вашингтон будет помогать Киеву противостоять «российской угрозе».

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Порошенко отметил, что война, которая идет на Украине, не является поводом не проводить реформы внутри страны: «Все наши партнеры — США, Европейский Союз, Австралия, Япония, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития — все утверждают, что мы сделали больше реформ, чем за 23 года до этого».