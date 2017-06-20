Ярославль, 20 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославле выдали свидетельство о посещении памятного знака «Нулевой километр «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Золотое кольцо».

НП «Золотое кольцо» Сертификат

20 июня открылся «Гражданский форум», который посвящён вопросам развития социально ориентированных некоммерческих организаций. Первыми обладателями сертификата стали журналисты, освещающие форум. Знак «Нулевой километр «Золотого кольца» размещен на Революционной улице.

«Мы провели экскурсию по туристическому кварталу «Злато место» и когда были у памятного знака, то вручили гостям города свидетельство о посещении нулевого километра. Это достаточно распространённый в мире документ — аналогичный сертификат вручают людям, впервые пересекающим экватор. В России такой документ дают тем, кто побывал за Полярным кругом. Теперь такой приятный памятный сертификат есть и в Ярославле», — сказала корреспонденту ИА REGNUM арт-директор НП «Золотое кольцо» Юлия Смук.

Учредители свидетельства надеются, что в будущем любой гость Ярославля сможет увести из города на память сертификата о посещении нулевого километра. Все обладатели сертификатов заносятся в реестр путешественников туристического маршрута «Золотое кольцо России».