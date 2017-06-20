Ярославль, 20 июня, 2017, 12:54 — ИА Регнум. На дискуссионной площадке «Продвижение социальных инициатив» XV Гражданского форума в Ярославле сегодня, 20 июня, подняли вопрос распределения грантов.

Флаг партии «Единая Россия»

«Если вопрос распределения федеральных грантов выйдет на региональный уровень, то есть опасения в необъективном распределении или распределения фондам однодневкам. Мы должны очень серьезно отнестись к этой проблеме», — заявила руководитель Ярославского областного отделения благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

Она пояснила, что социально ориентированное НКО от благотворительной организации отличается разными федеральными законами. «Поэтому денежные средства, собранные в рамках любой благотворительной организации или инициативы должны поступить в этот же день в кассу организации, которая уполномочена это делать, или сразу на расчетный счет организации, которая этим занимается», — подчеркнула Лягушева.

По словам эксперта, передача грантов на региональный уровень «может оказаться местечковой историей».

«Когда деньги получают те, кто ближе, те, кто нравятся и общественные организации, которые поддерживает правительство. При этом у нас много образовалось много таких организаций однодневок. Ввиду этого надо внимательно подходит к этому вопросу», — подытожила Лягушева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, XV Гражданский форум Ярославской области в 2017 году организован при участии «Единой России». Форум проходит в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественный организаций Ярославской области, депутаты Государственной думы РФ, координаторы партийных проектов, а также представители Министерства труда и социального развития и другие. По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.

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