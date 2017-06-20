Москва, 20 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации изучат решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о неправомерности закона о гей-пропаганде среди детей. Об этом сообщил во вторник, 20 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«В данном случае, безусловно, будет рассматриваться это решение», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что он еще не видел формулировку, поэтому не может комментировать решение ЕСПЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕСПЧ в Страсбурге назвал неправомерным закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Согласно решению ЕСПЧ, действующий в России закон, нарушает право на свободу самовыражения и является дискриминационным.

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