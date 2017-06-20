Киншаса, 20 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. 3 тыс. 383 человека погибли в Конго с октября 2016 года, утверждается 20 июня в докладе католической церкви страны, сообщает Reuters.

Конго. Армия

Человеческие жертвы связаны с противостоянием между правительственными частями и повстанцами в области Касаи.

Церковь возлагает ответственность за трагедию на армию, которая, по ее данным, несет ответственность за уничтожение десяти деревень.

Вооруженные силы Демократической Республики Конго не подтверждают и не отвергают выводы доклада.

Напомним, в 2016 году в Конго обострились противоречия. Вооруженные столкновения между армией и ополченцами в области Касаи привели к гибели людей и огромному числу беженцев.

По данным ООН, за время жесткого противостояния в стране беженцами стали около 1,3 млн жителей, за 2016 год страну покинули 920 тыс. человек, что превышает аналогичные показатели по Сирии и Йемену.