Калуга, 20 июня, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Пять происшествий со смертельным исходом, включая два групповых несчастных случая, произошли на производстве в Калужской области в 2017 году. В результате погибли семь человек. Об этом 19 июня заявила на координационном совещание по обеспечению правопорядка в регионе исполняющая обязанности руководителя государственной инспекции труда в Калужской области Наталья Позднякова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Будь осторожен

По словам главы ведомства, основной причиной трагических происшествий стало халатное отношение к соблюдению требований охраны труда, а наиболее травматичными отраслями в регионе выступают обрабатывающие производства, строительство, транспорт, сельское хозяйство.

Так, в апреле 2017 года на территории предприятия в Ферзиковском районе два промышленных альпиниста в ходе работ по очистке ёмкости для хранения цемента упали в неё и погибли. Ещё двое рабочих ранее погибли в Обнинске при падении строительного лифта на стройплощадке. Один человек погиб в Бабынинском районе от удара током. В Калуге при работах по постройке жилого дома обломилась стрела у подъёмного крана и задавила рабочего из Узбекистана. Ещё один гражданин Узбекистана упал с 17 этажа при строительстве дома в Жуковском районе.

В 2016 году на производстве в регионе произошли 9 групповых несчастных случаев. Травмы получили 86 человек. Из них 53 с тяжёлым и 12 — со смертельным исходом.

«В 2016—2017 годах наблюдается существенное снижение количества травмированных на производстве по сравнению с предыдущим периодом», — подчеркнула Позднякова.

Напомним, по данным Калужского отделения Фонда социального страхования, на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний калужским предприятиям в 2017 году направлено 86,4 млн рублей, что на 4 млн больше, чем годом ранее. В 2016 году средствами из Фонда соцстрахования воспользовались 273 предприятия Калужской области, среди которых как «старейшие» производства региона, так и недавно созданные.

По итогам 2016 года наиболее востребованными мероприятиями по охране труда стали периодические медицинские осмотры, на которые израсходовано 38,5 млн рублей; приобретение средств индивидуальной защиты (27 млн рублей); проведение специальной оценки условий труда; а также санаторно-курортное лечение, на которое Фондом было выделено 8 млн рублей.