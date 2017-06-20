Москва, 20 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Курс доллара к рублю расчетами «на завтра», 21 июня, вырос на 62,01 копейки, евро подорожал на 48,33 копейки по сравнению с итогом предыдущих торгов. Об этом говорят данные Московской биржи.

Владимир Югасов Красная Весна Доллар

По состоянию на 11:30 мск 20 июня курс американской валюты к рублю составляет 58,5786 рубля. Средневзвешенный курс евро составляет 65,3263 рубля.

По отношению к бивалютной корзине рубль подешевел. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 56 копеек и достигла 61,62 рубля.

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